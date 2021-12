UE vrea să oblige țările membre să renoveze clădirile cu slabe performanțe energetice Uniunea Europeana urmeaza sa propuna un set de norme care vor obliga tarile membre sa renoveze cladirile cu cele mai slabe performante energetice pana la finele acestui deceniu, in ideea de a reduce emisiile poluante si a le face mai eficiente din punct de vedere energetic, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar. Cladirile sunt responsabile pentru mai mult de o treime din emisiile de CO2 ale Uniunii Europene precum si pentru 40% din consumul de energie al blocului comunitar. Ambele aspecte trebuie imbunatatite pentru ca UE sa isi indeplineasca obiectivul referitor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul Covid va fi valabil doar 9 luni pentru calatoriile in țarile Uniunii Europene, transmite Reuters. Comisia Europeana a propus aceasta masura in luna noiembrie, iar intre timp se discuta și despre restricțiile pentru calatorii din afara blocului comunitar. Comisia Europeana a propus in noiembrie…

- Uniunea Europeana urmeaza sa propuna un set de norme care vor obliga tarile membre sa renoveze cladirile cu cele mai slabe performante energetice pana la finele acestui deceniu, in ideea de a reduce emisiile poluante si a le face mai eficiente din punct de vedere energetic, au declarat pentru Reuters…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita avize motivate României și Greciei pentru netranspunerea Directivei de modificare privind eficiența energetica (Directiva (UE) 2018/2002) în ordinea lor juridica naționala.Conform comunicatului executivului european, directiva urmarește sa…

- Comisia Europeana a propus vineri ca statele membre ale Uniunii Europene sa suspende legaturile aeriene cu tarile in care a fost identificata noua varianta B.1.1.529 a coronavirusului SARS CoV 2, informeaza Reuters citat de Agerpres.roRecomandarea Comisiei nu este constrangatoare dat fiind ca deciziile…

- Comisia Europeana a propus vineri ca statele membre ale Uniunii Europene sa suspende legaturile aeriene cu tarile in care a fost identificata noua varianta B.1.1.529 a coronavirusului SARS-CoV-2, informeaza Reuters.Recomandarea Comisiei nu este constrangatoare dat fiind ca deciziile privind restrictii…

- Cresterea accentuata a preturilor la energie electrica si gaze naturale ii determina pe specialisti sa caute solutii pentru reducerea facturilor. Consultantii energetici afirma ca renovarea cladirilor este o solutie care, in plus, poate contribui la reducerea dependentei de combustibilii fosili. Cladirile…

- Sefi de stat si premieri din tarile membre ale Uniunii Europene vor aborda subiectul cresterii explozive a preturilor la energie cu prilejul urmatoarei lor reuniuni, care va avea loc la finele lunii octombrie, in contextul in care guvernele se grabesc sa protejeze gospodariile de impactul cresterii…

- Preturile energiei au crescut puternic in Europa, de peste trei ori in Spania si alte tari, productia scazuta de energie regenerabila si preturile mai mari ale carbonului in UE. Comisarul pentru energie Kadri Simson a spus ca Bruxelles-ul va crea recomandari pentru a ajuta tarile sa ia masuri fata de…