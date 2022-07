UE vrea să limiteze încălzirea şi climatizarea clădirilor publice pentru a face economii la gaze Comisia Europeana va cere, saptamana viitoare, statelor membre sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade, pentru a reduce consumul de gaze de pe continent, conform unui proiect de text consultat de AFP. Pentru a putea rezista mai bine la scaderea drastica a livrarilor de gaze naturale rusesti, si posibil chiar la oprirea lor completa, Bruxelles va supune aprobarii statelor membre o serie de masuri care vor permite reducerea consumului european de gaze cu 25 pana la 60 de miliarde de metri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va cere, saptamana viitoare, statelor membre sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade, pentru a reduce consumul de gaze de pe continent, conform unui proiect de text consultat…

- Comisia Europeana va cere, saptamana viitoare, statelor membre sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade, pentru a reduce consumul de gaze de pe continent, conform unui proiect de text consultat…

- Comisia Europeana va cere, saptamana viitoare, statelor membre sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade, pentru a reduce consumul de gaze de pe continent, conform unui proiect de text consultat…

- Guvernul este in grafic cu actiunile pentru ca Romania sa beneficieze de 10 miliarde de euro din PNRR in 2022, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. Premierul a prezidat, luni, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, care, potrivit unui comunicat al Executivului,…

- Comisia Europeana a primit, joi, din partea Romaniei prima cerere in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR) pentru plata a 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si a 789,7 milioane euro sub forma de imprumuturi (fara prefinantare), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar,…

- Comisia Europeana a propus o schema de sprijin pentru fermierii afectați de creșterile de prețuri din ultima perioada. CE vine cu o masura excepționala, finanțata prin FEADR, care permite statelor membre sa plateasca o suma forfetara unica pentru fermierii și firmele din domeniul agricol afectate de…

- Bulgaria, afectata de cresterea preturilor la energie, va cere saptamana viitoare Comisiei Europene sa-i permita sa elimine accizele la electricitate si gaze naturale, pentru a-si proteja economia, a anuntat vineri Guvernul, transmite Reuters. Peste 90- din gazele naturale importate de Bulgaria sunt…

- In aprilie, ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a declarat ca Varsovia a informat Comisia Europeana si Pfizer ca nu va mai lua sau nu va mai plati pentru vaccinuri impotriva Covid-19 in baza unui contract de furnizare co-negociat de UE, recunoscand ca acest lucru ar declansa un conflict…