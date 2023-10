Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene aplica politici diferite in privinta bagajului de mana – inclusiv in cazul gentilor si custilor de transport al animalelor de talie mica acceptate in cabina. Acest lucru creeaza adesea confuzie. Aceste diferente pot crea probleme sau antrena costuri, atunci cand un pasager este nevoit…

- Taxele pentru bagajele de mana ar putea deveni istorie in curand, avand in vedere ca Uniunea Europeana incearca sa simplifice prețul biletelor de avion.Uniunea Europeana va elimina taxele pentru bagajele de mana, impuse mai ales de operatorii low-cost, dupa ce Parlamentul European a adoptat o masura…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca va ataca decizia, daca Austria va vota, la Consiliul JAI din luna decembrie, impotriva aderarii Romaniei la Schengen, adaugand ca vrea susținerea Uniunii Europene in acest demers, potrivit Agerpres."(...) Asteptam si o decizie a Olandei in ceea ce priveste…

- Etichetele produselor ar urma sa fie modificate. Sau cel puțin asta iși dorește Parlamentul European. Europarlamentarii cer etichetarea produselor cu privire la durata lor de viața, cat și masuri pentru promovarea reutilizarii, inclusiv garanții pentru bunuri de ocazie. “Incepem sa facem posibila reparea…

- Noua persoane si-au pierdut viata si peste 300 au fost arestate in cursul manifestatiilor antiguvernamentale de miercuri din Kenya, la care participantii au protestat impotriva noilor taxe anuntate de guvern si care au fost interzise de autoritati, transmite joi AFP citand o comisie pentru drepturile…

- Parlamentul European dezbate o noua rezoluție și cere Comisiei despagubiri pentru Romania și Bulgaria, țari care nu au fost admise in spațiul Schengen . Parlamentul European cere ca Bulgaria și Romania sa adere la Schengen pana la finele anului 2023. Oficialii europeni dezbat marți o rezoluție prin…

- Parlamentul European cere includerea Romaniei și Bulgariei in Schengen pana la sfarșitul acestui an. Europarlamentarii discuta astazi, 11 iunie, despre rezoluția conform careia Romania și Bulgaria indeplinesc criteriile pentru aderarea la spațiul Schengen. Votul ar urma sa fie dat maine. Parlamentul…

- Parlamentul European cer ca Bulgaria și Romania sa adere la Schengen pana la finele anului 2023. Oficialii europeni dezbat marți o rezoluție prin care iși reiteraza sprijinul pentru aderarea celor doua state vecine la Schengen, argumentand ca acestea indeplinesc condițiile necesare. Textul subliniaza…