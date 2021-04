UE vrea să interzică utilizarea inteligenței artificiale pentru urmărirea oamenilor ​Comisia Europeana vrea sa interzica folosirea inteligentei artificiale (AI) pentru urmarirea persoanelor, urmând sa fie prevazute amenzi de pâna la 4% din cifra de afaceri a unei companii care încalca noile norme cu privire la AI ce urmeaza sa fie anunțate, transmit Reuters și Agerpres.



Printre regulile ce urmeaza sa fie propuse se numara garantii si autorizarea prealabila pentru utilizarea inteligentei artificiale în aplicatii considerate cu un grad mare de risc, care ar putea afecta sanatatea, siguranta, drepturile si libertatile fundamentale ale oamenilor,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

