Uniunea Europeana dorește sa interzica utilizarea sobelor pe baza de lemne, acestea urmand sa fie inlocuite de centrale pe baza de peleți sau biomasa, ceea ce nu se poate face de azi pe maine. Asociația Forestierilor susține ca aceasta tranziție nu poate avea loc fara finanțare din partea Uniunii Europene. Exemple de bune practici in acest sens exista deja in țari precum Germania, Austria sau Franța, potrivit Gandul. In Romania, aproximativ 3,5 milioane de gospodarii folosesc lemne pentru incalzire, majoritatea utilizand sobe vechi, ineficiente și poluante. Avand in vedere dezechilibrele din piața…