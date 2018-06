Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor din Uniunea Europeana, reuniti la Bruxelles, au decis ca negocierile de aderare cu Macedonia si Albania sa fie lansate pana la finalul lui 2019 daca ambele tari aspirante inregistreaza suficiente progrese in reforma justitiei si combaterea coruptiei, transmite vineri agentia de presa…

- Lideri statelor membre UE au ajung la un acord privind imigrantii, dupa zece ore de discutii privind o problema ce ameninta zona de libera circulatie si guvernul cancelarului german Angela Merkel, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana va deschide calea pentru aderarea Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar in luna iunie a anului viitor, dar acest lucru se va intampla numai in cazul in care cele doua tari din Balcani vor inregistra progrese in privinta statului de drept si in privinta combaterii criminalitatii…

- Germania a facut apel marti la Franta si Olanda sa permita negocieri de aderare la Uniunea Europeana cu Albania si Macedonia, pentru a ajuta la stabilizarea Balcanilor de Vest, dupa ce diplomati din cadrul UE nu au reusit sa cada de acord asupra termenilor discutiilor, relateaza agentia Reuters,…

- Germania a facut apel marti la Franta si Olanda sa permita negocieri de aderare la Uniunea Europeana cu Albania si Macedonia, pentru a ajuta la stabilizarea Balcanilor de Vest, dupa ce diplomati din cadrul UE nu au reusit sa cada de acord asupra termenilor discutiilor, relateaza agentia Reuters. Parisul…

- Compania Tesla va opri productia la fabrica din California timp de sase zile, la sfarsitul lunii mari, pentru a efectua o serie de reparatii si imbunatatiri la linia de asamblare pentru noul sedan Model 3, potrivit CNBC. Producatorul de masini electrice de lux din Silicon Valley a anuntat…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP.

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP. 'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele…