Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o premiera la nivelul Uniunii Europene, executivul european a anunțat duminica, 18 septembrie, ca propune blocarea a 65% din fondurile europene pe care le primește Ungaria prin trei programe operaționale din cadrul politicii de coeziune, echivalentul a 7,5 milioane de euro, din cauza corupției…

- Propunerea de sancționarea a Ungariei prin suspendarea a 7,5 miliarde din fondurile europene a fost primita de presa apropiata de guvernul lui Viktor Orban drept o vesta buna, cotidianul MaghyarNemzet catalogand momentul drept o victorie inainte de „semnarea tratatului de pace”. „Deși tratatul de pace…

- Comisia Europeana a recomandat duminica suspendarea unor fonduri in valoare de 7,5 miliarde de euro destinate Ungariei, din cauza coruptiei, primul astfel de caz in Uniunea celor 27 de state membre, aceasta fiind in conformitate cu o noua sanctiune menita sa protejeze mai bine statul de drept in…

- Intr-o premiera la nivelul Uniunii Europene, executivul european este așteptat duminica sa recomande suspendarea a miliarde de euro din fondurile alocate Ungariei din cauza corupției și a declinului democrației inregistrat la Budapesta, relateaza Reuters . UE a introdus noua sancțiune financiara in…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a decis marti sa majoreze dobanda de baza cu 100 de puncte de baza, pana la 10,75%, ducand costul creditului in zona de doua cifre pentru prima data dupa 2008, pe fondul continuarii avansului inflatiei, transmite Reuters. Confruntandu-se cu o inflatie galopanta si o…

- Comisia Europeana a acordat Ungariei o ultima luna pentru a raspunde preocuparilor sale cu privire la statul de drept inainte de a cere guvernelor Uniunii Europene sa suspende o parte din fondurile pe care Ungaria urmeaza sa le primeasca in cadrul bugetului 2021-2027, scrie Reuters. Noul termen acordat…

- Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, pentru a cincea zi consecutiv, fața de o reforma fiscala a guvernului Viktor Orban, scrie AFP. Aceste manifestatii, primele de la realegerea liderului conservator in aprilie, au inceput marti dupa ce parlamentul a adoptat o reforma…