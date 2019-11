UE vrea să înceteze să mai finanţeze proiecte în domeniul combustibililor fosili Aceasta este prima data cand ministrii europeni de Finante sustin o declaratie in care se cere incetarea finantarii combustibililor fosili, dupa ce anterior au solicitat doar sa se puna capat finantarii pentru termocentralele pe carbune. O eliminare completa ar putea opri finantari in valoare de mai multe miliarde euro pentru proiecte in domeniul combustibililor fosili acordate de Banca Europeana de Investitii (BEI), institutia de creditare pe termen lung a UE. Datele oficiale arata ca anul trecut BEI a finantat proiecte in domeniul combustibililor fosili in valoare de aproape doua miliarde… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Retragerile de trupe dintr-un sat din regiunea Donbass din estul Ucrainei vor incepe sambata la 10.00 GMT, a anunta vineri intr-un comunicat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), potrivit Reuters. Kievul si rebelii separatisti sprijiniti de Rusia au convenit la retrageri treptate…

- Grupul petrolier rus Lukoil va semna un contract in valoare de 10 miliarde dolari cu grupul ungar MOL privind furnizarea de petrol, a declarat miercuri directorul general de la Lukoil, Vagit Alekperov, transmite Reuters. Alekperov a precizat ca acest contract prevede furnizarea a aproximativ…

- Reunit marti la Luxemburg, consiliul director al BEI a decis sa amane pentru data de 14 noiembrie o discutie cu privire la o noua strategie care include cresterea suportului pentru proiectele din domeniul energiilor verzi. Presedintele BEI, Werner Hoyer, vrea ca banca sa isi asume un rol de lider…

- ​Nationala de polo a României a învins, vineri, reprezentativa Portugaliei, cu scorul de 15-7, în primul meci din grupa C a calificarilor la Campionatul European din 2020, potrivit News.ro.Scorul pe reprize a fost 4-1, 2-2, 3-2, 6-2.Din grupa C mai face parte Malta, cu…

- Romania a pierdut acasa cu Spania (1-2) si a invins Malta (1-0) in cele doua meciuri disputate luna aceasta in preliminariile EURO 2020. Tricolorii au inceput anul 2019 pe locul 25 (februarie), apoi au stationat (aprilie), in iunie au coborat doua locuri, pe 27, in iulie au mai pierdut o pozitie…

- Rusia este dispusa sa participe la un summit cvadripartit la Paris, pentru a debloca procesul de pace in Ucraina, insa pune anumite conditii stricte, a declarat vineri Iuri Usakov, consilier de rang inalt la Kremlin, citat de Reuters.Conflictul intre fortele ucrainene lupta si separatistii…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca organizeaza, in perioada 29-30 august, cea de a XVIII-a editie a Sesiunii Internationale de Comunicari Stiintifice „Arheologia mileniului I p. Chr.” Deschiderea evenimentului va avea loc astazi, la ora 10.30, la sediul din Ploiesti,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, gazda summitului G7 incheiat luni la Biarritz, a declarat ca la aceasta reuniune nu s-a ajuns la un consens privind reprimirea Rusiei in acest grup, dorita de presedintele american Donald Trump, dar respinsa mai ales de Franta si Germania, potrivit agentiilor…