Noua metodologie ar putea insemna ca unii producatori de automobile, care in 2021 au vandut aproape tot atatea hibride plug-in in Europa cat au vandut vehicule electrice cu baterie, ar trebui sa vanda mai multe vehicule electrice pentru a indeplini obiectivele UE privind emisiile si pentru a evita amenzi considerabile. Este posibil ca testul revizuit sa fie aplicat din jurul anului 2025, au spus sursele. Datele de la contoarele de consum de combustibil – care conform legislatiei UE trebuie sa fie integrate in masinile noi din 2021 – vor fi incorporate in test. Acest lucru va arata o imagine mai…