- Uniunea Europeana vrea sa ii sprijine pe agricultorii ucraineni sa isi pregateasca viitoarele recolte in ciuda razboiului, in special furnizandu-le carburant si ingrasamant, a anuntat comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, potrivit agenției AFP, citata de Agerpres. „Le vom oferi…

- Uniunea Europeana isi va spori ajutorul financiar si livrarile de arme catre Ucraina, a declarat luni sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, care insa a atras atentia in acelasi timp ca NATO trebuie sa actioneze in asa fel incat razboiul declansat de invazia Rusiei asupra Ucrainei sa nu se extinda…

- Uniunea Europeana discuta un nou cadru de ajutoare de stat specifice pentru a sustine mobilizarea formidabila a actorilor din sectorul turistic, in vederea gazduirii de refugiati ucraineni, a declarat vineri comisarul european pentru Piata Interna, Thierry Breton, informeaza AFP.Suntem pe cale sa discutam…

- O noua runda de negocieri intre oficiali rusi si ucraineni are loc luni, sub auspicii mai pozitive decat rundele anterioare, in pofida faptului ca agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei s-a extins in ultimele zile pana in vestul tarii vecine, adica la usa NATO.

- Exportatorii americani de gaz natural lichefiat (GNL) devin marii caștigatori ai crizei de aprovizionare cu gaz a Europei, deoarece exporta volume record in Uniunea Europeana pentru a treia luna consecutiva, la prețuri care au crescut de la invadarea Ucrainei de catre Rusia. Prețurile gazelor in Europa…

- In perioada 24.02.2022 - 28.02.2022, ora 04.00, pe teritoriul Republicii Moldova au intrat 69.581 cetațeni ai Ucrainei, dintre care 67.317 persoane au intrat prin segmentul de frontiera MD-UA, iar 1.949 - prin segmentul de frontiera MD-RO, anunța Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinau,

- Biserica Ortodoxa Romana face apel la incetarea razboiului in Ucraina. „Biserica Ortodoxa Romana, ca și celelalte instituții importante din Romania și Uniunea Europeana, a luat act cu maxima ingrijorare de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declanșat de Rusia impotriva unui stat suveran si independent”,…

- Uniunea Europeana nu isi retrage prezenta diplomatica din Ucraina, desi Statele Unite sustin ca fortele ruse ar putea invada oricand. "UE si statele sale membre isi coordoneaza actiunile avand in vedere amenintarile actuale la adresa Ucrainei. Misiunile noastre diplomatice nu se inchid. Ele…