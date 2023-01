Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro, reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei, pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial Times, citat de de Reuters. Michel a spus ca vrea sa analizeze ideea de a administra activele […] The post UE vrea sa foloseasca banii Rusiei pentru reconstructia Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .