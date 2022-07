Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se pregateste pentru un posibil val de sosiri de refugiati din cauza insecuritatii alimentare, agravata de razboiul din Ucraina, si vrea sa evite o „criza la frontierele sale”, a afirmat luni comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson.

- Uniunea Europeana se pregateste pentru un val de sosiri de refugiati din cauza foametei, agravata de razboiul din Ucraina, a afirmat luni comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson, a consemnat AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea ca invazia rusa din Ucraina sa provoace stramutarea si mai multor persoane in blocul comunitar, a avertizat luni, la Praga, ministrul ceh de interne Vit Rakusan, relateaza DPA. „Speram cu totii ca situatia se va ameliora, dar nu vedem…

- Uniunea Europeana a anuntat luni intarirea cooperarii cu Republica Moldova pentru a o ajuta sa controleze frontiera cu Ucraina si sa previna riscul de trafic de arme din aceasta tara aflata in razboi, europenii ingrijorandu-se de pericolul de a vedea deturnat materialul militar furnizat de occidentali,…

- Uniunea Europeana (UE) a anuntat marti ca doreste sa mobilizeze 600 de milioane de euro suplimentari pentru a ajuta tarile din Africa, Caraibe si Oceanul Pacific sa depaseasca criza alimentara provocata de razboiul din Ucraina, informeaza AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Peste 300 de milioane de locuitori ai planetei ar putea fi afectați de o criza alimentara de proporții, generata de razboiul din Ucraina. Fiind vorba, in special, de regiuni din Africa, dependente de cerealele din Ucraina. Criza alimentara globala, generata de razboiul din Ucraina este printre subiectele…

- Klaus Iohannis a vorbit despre securitatea alimentara mondiala, generata de razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Insecuritatea alimentara acuta a afectat aproape 40 de milioane de persoane in plus in 2021, ajungand la aproape 200 de milioane, din cauza unor conflicte si crize climatice si economice, atrage atentia miercuri ONU intr un raport privind crizele alimentare, care nu ia in considerare razboiul din Ucraina,…