UE vrea să dea 2 miliarde de euro pentru obuze Ucrainei, Kievul spune că e puțin Deși UE rupe de la alte investiții nu mai puțin de 2 miliarde de euro, doar pentru obuzele ucrainenilor, Kievul spune ca tot este puțin. Ministrii apararii din statele membre ale UE au discutat miercuri la Stockholm un plan de achizitii si livrari de obuze destinate Ucrainei care ar putea ajunge la suma de doua miliarde de euro, dar Ucraina avertizeaza ca tot este insuficient pentru a putea rezista agresiunii Rusiei si a lansa contraofensive, consemneaza agentiile AFP si DPA. Conform planului avansat de seful diplomatiei europene, Josep Borrell, statele UE ar urma sa contribuie cu un miliard de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

