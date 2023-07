Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana vrea sa impuna statelor membre ca, pana in 2030, sa reduca risipa de alimente cu 10% in sectorul prelucrarii si al productiei si cu 30% (per cap de locuitor) la nivelul comertului cu amanuntul si al consumului considerate impreuna (restaurante, servicii

- Comisia Europeana vrea sa impuna statelor membre ca, pana in 2030, sa reduca risipa de alimente cu 10% in sectorul prelucrarii si al productiei si cu 30% (per cap de locuitor) la nivelul comertului cu amanuntul si al consumului considerate impreuna (restaurante, servicii alimentare si gospodarii), comparativ…

- Cele 27 de state membre UE incearca sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reformele preconizate pentru organizarea pietei energiei electrice a UE, insa o serie de tari importante precum Germania si Franta nu reusesc sa cada de acord asupra unor elemente precum regulile care ar urma sa se aplice…

- Conform scrisorii, interzicerea importurilor adoptata in 2 mai nu se aplica bunurilor importate conform contractelor finalizate inainte de acea data, ceea ce creeaza riscul ca acele contracte care sunt nedatate sa fie autorizate de autoritatile vamale, scrie agenția poloneza, citata de Agerpres.Ca rezultat,…

- Vicepresedinta Comisiei Europene pentru valori si transparenta, Vera Jourova, a declarat miercuri, pentru Agerpres, in cadrul unui interviu organizat la Bruxelles de European Newsroom pentru agentiile participante, ca anul viitor va incerca sa convinga statele membre UE sa introduca in legea interna…

- Comisia Europeana vrea ca statele membre sa-si reduca datoria intr-o perioada de patru ani.Comisia Europeana (CE) a propus miercuri o reformare a reglementarilor fiscale din UE, conform careia guvernele trebuie sa se asigure ca datoria publica scade intr-o perioada de patru ani si ramane pe o traiectorie…

- In timp ce Romania e șantajata de Comisia Europeana ca sa-și inchida capacitațile pe carbune, oficialitațile UE confirma ca multe state din UE și-au intensificat producția de energie de acest tip. Mai mult, acestea au anunțat o amanare a decarbonizarii, pe fondul creșterii accelerate a prețului la gaze.…

- Comisia Europeana a adoptat o propunere de regulament privind transferul de proceduri penale intre statele membre. Scopul acestora este de a preveni duplicarea procedurilor și de a garanta faptul ca procedurile penale se desfașoara in statul membru cel ma