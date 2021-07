UE vrea să concureze iniţiativa chineză ”O centură un drum” cu propriul proiect de infrastructură Pe fondul suspiciunilor provocate de initiativa ”O centura un drum” a presedintelui chinez Xi Jinping, pentru conectarea Europei de Asia prin intermediul infrastructurii, intr-o incercare de crestere a influentei, UE a creat in mod oficial un parcurs pentru un plan ambitios de ”conectivitate”, incepand din 2022. ”Consideram ca China se foloseste de mijloace economice si financiare pentru a-si mari influenta peste tot in lume. Este inutil sa ne plangem de acest lucru, trebuie sa oferim alternative”, a declarat reporterilor ministrul german de Externe, Heiko Maas, la intalnirea cu omologii sau europeni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura franceza a deschis un caz impotriva a patru retaileri de moda care sunt acuzați ca au ascuns crime impotriva umanitații in provincia chineza Xinjinang, relateaza Reuters, citat de news.ro. Procedura are legatura cu acuzatiile impotriva Chinei legate de tratamentul aplicat minoritatii musulmane…

- Statele Unite considera consolidarea rapida a fortelor nucleare ale Chinei ingrijoratoare si indeamna Beijingul sa se angajeze impreuna cu Washingtonul ”asupra unor masuri practice in vederea unei reduceri a riscului unei curse a inarmarii destabilizatoare”, relateaza Reuters. Chinei ii este…

- Liderii statelor G7 au indemnat China, la finalul summitului de la Cornwall, sa ”respecte drepturile omului” ale minoritații musulmane uigure din regiunea Xinjiang, precum și in Hong Kong, relateaza Agerpres , care citeaza AFP și Reuters. Aceștia s-au declarat in favoarea cooperarii cu Beijingul ”in…

- Un sistem persistent de joasa presiune in Europa a condus la cea mai racoroasa primavara inregistrata pe continent din 2013, a anuntat luni serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus, relateaza dpa. Temperatura medie din martie pana in mai anul acesta a fost cu 0,45 grade…

- Prima deplasare in strainatate a presedintelui american Joe Biden are pe agenda intalniri cu liderii Turciei, Marii Britanii si Rusiei, precum si primirea sa de catre doi monarhi, a anuntat joi Casa Alba, transmite Reuters. Joe Biden are programata o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson pe…

- Prima deplasare in strainatate a presedintelui american Joe Biden are pe agenda intalniri cu liderii Turciei, Marii Britanii si Rusiei, precum si primirea sa de catre doi monarhi, a anuntat joi Casa Alba, transmite Reuters. Joe Biden are programata o intalnire cu premierul britanic, Boris…

- China si Taiwan s-au acuzat din nou luni pe tema vaccinurilor anti-COVID-19, Beijingul declarand ca serul nu ar trebui sa fie un instrument politic, in timp ce partidul la putere in Taiwan a spus ca China impiedica insula sa le acceseze la nivel international, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.…

- Intr-un moment in care Europa, Statele Unite și Japonia s-au angajat sa se retraga treptat din energia nucleara, Beijingul se pregatește sa ocupe acest sector strategic și sa-și extinda influența geopolitica. La 19 martie 2021, Pakistanul a inaugurat, miercuri, cea mai mare centrala nucleara a țarii,…