Comisia Europeana va cere, saptamana viitoare, statelor membre sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade, pentru a reduce consumul de gaze de pe continent, conform unui proiect de text consultat de AFP. Pentru a putea rezista mai bine la […] The post UE vrea limitarea temperaturii in instituțiile publice pentru a reduce consumul de gaze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .