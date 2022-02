UE vrea încărcător unic pentru toate dispozitivele electronice mobile Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o poziție asupra propunerii de creare a unui incarcator unic universal de tipul USB-C. Acesta poate fi utilizat pentru toate telefoanele mobile, tablete, camere video și console video, anunța agenția EFE. Bruxelles-ul incearca inca din 2009 sa impulsioneze aceasta masura și un acord voluntar cu principalii producatori de dispozitive electronice mobile a permis reducerea de la 30 la 3 a numarului incarcatoarelor existente pe piața, respectiv USB 2.0 Micro B, USB-C si Lightning, cel din urma fiind exclusiv la Apple. Acordul acesta a expirat insa din 2014… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

