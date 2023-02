Stiri pe aceeasi tema

- Utilizarea muniției cu plumb in zonele umede va fi interzisa, incepand de miercuri,15 februarie, in toate cele 27 de state din Uniunea Europeana, precum și in Islanda, Norvegia și Liechtenstein, potrivit unui comunicat de presa. Comisia Europeana a votat, in 2021, aceasta decizie, iar țarile din spațiul…

- Secretarul de stat in Ministerul Educatiei Florin Lixandru a declarat ca i-au fost retrase atributiile printr-un ordin de ministru. „Momentan sunt pe functie, dar nu am nicio atributie. Eu aveam atributii pe invatamant preuniversitar si pe relatia cu Parlamentul si s-a abrogat ordinul prin care mi s-au…

- 2023 este un an important, pentru ca este practic ultimul in care se mai pot face reforme relevante pentru Romania, in conditiile in care 2024 este electoral, iar in astfel de perioade partidele care guverneaza ezita sa mai faca schimbari care ar putea nemultumi o parte din electorat. Daca nu punem…

- Eliminarea certificatelor de poluare gratuite pentru industrie, impunerea platii pentru emisiile poluante generate de incalzire si de masinile personale sau ajutoarele pentru exportatori se regasesc printre temele unor negocieri aprige incepute vineri pentru finalizarea unei vaste reforme a pietei europene…

- Odata cu ”explozia” pretului tonei de CO 2 , ideea este sa se evite un ”dumping ecologic” care sa conduca la delocalizarea productiei in afara Europei si ca restul lumii sa fie incurajat sa adopte aceste standarde europene. Denumirea populara de ”taxa pe carbon” este inselatoare. Nu este vorba despre…

- Romania și Grecia vor primi finanțari substanțiale din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultura pentru perioada 2021-2027. Fondurile alocate Romaniei insumeaza 232 milioane EUR pentru urmatorii șase ani, din care contribuția UE reprezinta 162,4 milioane EUR. Fondurile alocate…

