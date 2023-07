Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana vrea sa faca din achizitiile comune de gaze o masura de criza destinata sa impiedice statele membre sa supraliciteze intre ele pentru a-si asigura aprovizionarea cu gaze si sa devina o caracteristica permanenta a strategiei energetice post-Rusia a blocului comunitar, transmite Bloomberg.…

- Uniunea Europeana iși dorește sa faca din achizițiile comune de gaze o masura de criza destinata sa impiedice statele membre sa supraliciteze intre ele pentru a-si asigura aprovizionarea cu gaze si sa devina o trasatura permanenta a strategiei energetice post-Rusia a blocului comunitar, transmite Bloomberg.

- Ministrul austriac al Energiei, Leonore Gewessler, are un mesaj pentru traderii de gaze naturale: nu mizati pe faptul ca gazele naturale rusesti vor continua sa ajunga in Uniunea Europeana via Ucraina, transmite Bloomberg.

- Ministrul austriac al Energiei, Leonore Gewessler, are un mesaj pentru traderii de gaze naturale: nu mizati pe faptul ca gazele naturale rusesti vor continua sa ajunga in Uniunea Europeana via Ucraina, relateaza Bloomberg.

- Banii vor fi oferiți sub forma de granturi și de imprumuturi condiționate de masurile de reforma, scrie Bloomberg, care subliniaza ca UE va solicita statelor membre fonduri pentru planul de reconstrucție.Uniunea Europeana este pregatita sa propuna un pachet de ajutor financiar in valoare de aproximativ…

- Depozitul de gaze de la Bilche-Volytsko-Uherske (vestul Ucrainei), aflat la 90 de kilometri de prima țara UE, poate stoca o cantitate de patru ori mai mare de gaze naturale decat cel mai mare depozit din Germania si se conecteaza usor cu reteaua de gazoducte a blocului comunitar, transmite Bloomberg,…

- Uniunea Europeana a inghețat 200 de miliarde de euro (214,6 miliarde de dolari) din activele Bancii Centrale Ruse de la inceputul razboiului pe scara larga din Rusia, a informat Bloomberg pe 25 mai, citand purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Christian Wigand. CITESTE SI Hagi intervine…

- De la debutul invadarii Ucrainei, Uniunea Europeana(UE) a imobilizat active ale Bancii Centrale a Rusiei cu o valoare de peste 200 de miliarde de euro, potrivit unor noi date publicate joi, care scot in evidenta cat de importante sunt discutiile cu privire la cum pot fi utilizate aceste fonduri pentru…