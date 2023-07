Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana iși dorește sa faca din achizițiile comune de gaze o masura de criza destinata sa impiedice statele membre sa supraliciteze intre ele pentru a-si asigura aprovizionarea cu gaze si sa devina o trasatura permanenta a strategiei energetice post-Rusia a blocului comunitar, transmite Bloomberg.

- Uniunea Europeana ia in calcul propunerea de a permite unei banci rusești aflate sub sancțiuni sa inființeze o subsidiara care sa o reconecteze la fluxurile financiare globale. Aceasta excepție de la regimul general de sancțiuni impotriva Rusiei ar fi concesie pentru a se putea prelungi ințelegerea…

- Uniunea Europeana a ajuns la concluzia ca nu poate confisca in mod legal activele deținute de statul rus sau de cetațeni aflați sub sancțiuni internaționale din cauza razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Aceste active sunt inghețate, ceea ce inseamna ca statele UE pot folosi aceste active…

- Suspendarea taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala, cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome” aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana va fi prelungita cu un an, a transmis Comisia Europeana. Sursa citata precizeaza ca aceasta dovada puternica…

- Comisia Europeana a transmis, luni, ca a decis sa nu prelungeasca masurile de urgenta introduse anul trecut pentru a proteja consumatorii de cresterea preturilor energiei, adaugand ca aceste masuri au contribuit la calmarea pietelor europene de energie electrica. La sfarsitul anului 2022, Uniunea Europeana,…

- Comisia Europeana vrea sa oblige organizatiile neguvernamentale (ONG), think tank-urile si companiile de media sa dezvaluie finantarile din afara Uniunii Europene, relateaza dpa și Agerpres. Legislatia face parte dintr-un viitor pachet al Comisiei din iunie, numit „Apararea democratiei”, scrie ziarul…

- Supranumita cea de-a doua armata a lumii, armata rusa a fost astazi in centrul atenției la parada de Ziua Victoriei unde a defilat cu un singur tanc și, pentru prima data, avioanele au lipsit cu desavarșire. O analiza a imaginilor video de la parada a fost publicata pe pagina de Twitter de catre analistul…

- Meta Platforms Inc. was to set to start cutting jobs across the company on Wednesday as it restructures teams and works toward founder Mark Zuckerberg’s goal of greater efficiency this year, according to Bloomberg. The Facebook parent company told managers that they should prepare for job cut announcements…