UE va reactiona daca Statele Unite vor majora tarifele pentru automobilele fabricate in Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Franta au criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a isi retrage sprijinul pentru declaratia comuna a membrilor Grupului tarilor puternic industrializate (G7), acuzandu-l ca deterioreaza increderea reciproca intre state, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a spus presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca-si va mentine politica comerciala, iar una dintre tinte este eliminarea masinilor Mercedes-Benz de pe strazile din New York, relateaza CNBC. Presedintele american spera sa blocheze accesul pe piata din SUA…

- Ministrul Transporturilor din Germania a criticat, luni, Daimler cu privire la numarul de camioane si autoturisme Vito si C-Class care au trebuit rechemate pentru depasirea normelor de poluare, scrie Reuters. Ministrul Transporturilor din Germania a criticat, luni, Daimler cu privire la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat joi Iranul ca a încalcat o "linie rosie" tragând obuze catre Israel din Siria, atacuri urmate de zeci de raiduri israeliene în aceasta tara, relateaza News.ro."Reactia noastra a fost în consecinta. Tsahal…

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut luni in publicatia Bild.…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi. Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea…