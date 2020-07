Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va propune in urmatoarele zile „solutii rapide” pentru liberalizarea reglementarilor pietei de capital, pentru a incuraja investitiile in companii afectate de criza coronavirusului, potrivit unor documente publicate miercuri, transmite Reuters.

- Impactul generat de virusul COVID-19 asupra economiei mondiale se va manifesta pe termen lung si va depinde de intensitatea pandemiei in perioada urmatoare, iar evolutia de tip V a pietelor de capital internationale confirma ca acestea sunt decuplate de economiile respective, sustine Dan Armeanu,…

- “Impactul pandemiei generate de virusul COVID-19 asupra economiei mondiale este semnificativ, se va manifesta pe termen lung și va depinde de intensitatea manifestarii pandemiei in perioada urmatoare.

- Guvernul a aprobat noi masuri de sprijin pentru firmele afectate de criza coronavirusului, care sa asigure pastrarea locurilor de munca in economie. Este vorba de prelungirea scutirii de obligația plații impozitului pentru anumite domenii economice, extinderea acordarii de bonificații pentru plata impozitului…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, participa, miercuri si joi, la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, coordonata de secretarul general NATO (SG), Jens Stoltenberg. Intre temele care vor fi discutate este raspunsul NATO la criza generata de pandemia Covid-19.

- „Impreuna cu autoritatile implicate in lupta contra epidemiei implementam toate masurile necesare pentru a asigura ingrijirea cat mai eficienta a pacientilor si protejarea personalului implicat in activitatea Centrului Maria, implicand in acest efort toate resursele de care dispunem, atat din punct…

- Statele membre vor putea sa utilizeze fonduri destinate dezvoltarii rurale pentru despagubirea fermierilor si a micilor intreprinderi din sectorul agroalimentar, cu cuantumuri de pana la 5.000 euro si, respectiv, de pana la 50.000 euro, a anuntat luni Comisia Europeana. Comisia Europeana a…

- Majoritatea companiilor care isi desfasoara activitatea economica in mediul virtual au fost afectate puternic de criza generata de pandemia Covid-19, arata un studiu realizat in perioada 1-20 aprilie 2020 pe un esantion de 592 de companii. Astfel, 28,6% au declarat ca au avut o scadere a venitului cuprinsa…