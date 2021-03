UE va prezenta in martie propunerea de pasaport digital de vaccinare. Ursula von der Leyen vorbeste despre un proiect legislativ

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeele Vaticanului, care includ faimoasa Capela Sixtina, se vor redeschide incepand de luni, 1 februarie, dupa ce au fost inchise timp de 88 de zile din cauza restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. Colectiile vor putea fi admirate de luni pana sambata, insa…

- Calatorii care ajung in Norvegia vor trebui sa se supuna unui test pentru COVID-19 incepand cu 2 ianuarie, a anuntat joi guvernul de la Oslo, informeaza dpa. Pasagerii vor trebui sa fie testati cat mai curand posibil la intrarea in tara, la aeroport sau la alte puncte de trecere a frontierei,…

- Compania Tarom organizeaza miercuri, 30 decembrie, doua curse, Bucuresti-Londra si retur, pentru repatrierea catorva sute de cetateni britanici si romani. Zborurile vor fi operate in conditii speciale. Biletele la zboburile speciale au fost puse in vanzare pe site-ul companiei Tarom…

- O serie de fonduri de investitii, precum PAI Partners si CDH Investments, se numara printre firmele care se pregatesc sa faca o oferta preliminara pentru divizia de electrocasnice a grupului olandez Philips NV, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Fondul Apollo…

- Guvernul ungar a decis prelungirea unui moratoriu privind plata ratelor bancare de catre persoanele fizice si juridice, pana in luna iulie, si reducerea la jumatate a unei taxe colectata de municipalitati de la companii, spre nemultumirea primarului Budapestei, care face parte din opozitie.…

- Gheorghe Pecingina a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, printr-o decizie a prim-ministrului interimar, Nicolae Ciuca, publicata, vineri, 18 decembrie, in Monitorul Oficial. Gheorghe Pecingina a trecut, pana acum, prin cinci partide.…

- Bursa de pe Wall Street a incheiat tranzactiile de vineri in scadere, din cauza incertitudinilor legate de proframul de ajutoare pentru pandemia de coronavirus. Actiunile Tesla au atins, in schimb, un nivel record inainte de includerea acestora in indicele S&P 500, saptamana viitoare, transmite Reuters.…

- Economia Elvetiei si-a revenit spectaculos dupa colapsul cauzat de masurile de lockdown si a inregistrat cea mai mare crestere din ultimii 40 de ani. Economia elvetiana a inregistrat in trimestrul trei cel mai rapid ritm de crestere din ultimele patru decenii in conditiile in care activitatea…