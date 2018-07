Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marti, 19 iunie a.c., cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti. In cadrul intalnirii organizate de Ambasada Republicii Bulgaria, tara care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului…

- Cu ocazia vizitei in Romania a lui Tibor Navracsics, Comisarul european pentru educație, cultura, tineret și sport, ministrul Ioana Bran, impreuna cu Valentin Popa, ministrul Educației Naționale și George Ivașcu, ministrul Culturii și Identitații Naționale au avut o intrevedere reusita. Principalele…

- "Responsabilitatile domnului Constantinescu vor fi acordate deciziilor adoptate de Consiliul Interministerial pentru pregatirea si exercitarea presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, care fac referire la stabilirea agendei culturale”, se arata in decizia ministrului Culturii si Identitatii…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 124,8 milioane de euro, in crestere cu aproape 27%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. In schimb, exporturile de carne si preparate din carne au fost…

- 7 milioane de romani traiesc in risc de excluziune sociala Cu toate acestea, 37% din romani, adica peste 7 milioane, traiesc in risc de excluziune sociala. 50% din copiii noștri, adica doua milioane, traiesc in saracie. Romania ocupa primul loc in Europa la mortalitate infantila, cu noua decese la…

- Germania este principalul partener economic al Romaniei in Europa, potrivit unui raport Eurostat prezentat, luni, de Mediafax . Anul trecut, Romania a importat majoritatea marfurilor din Germania, iar cele mai multe exporturi au fost tot catre Germania. Datele Eurostat arata ca exporturile spre Germania au…