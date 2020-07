Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 600 de milioane de euro vor fi cheltuite de catre Uniunea Europeana ca ajutor si sprijin umanitar pentru refugiatii din tarile din vecinatate, dupa ce Parlamentul European si-a dat vineri acordul, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.Cea mai mare parte a banilor va fi cheltuita in…

- Turcia si-a declarat miercuri 'dezamagirea' fata de neincluderea sa pe lista tarilor din care se poate calatori catre Uniunea Europeana, începând de la 1 iulie în contextul pandemiei, Ankara cerând 'repararea acestei erori', transmite AFP.'Traim dezamagirea…

- "Marele Furt", investigație coordonata de redacția germana Correctiv, a luat premiul multimedia la ediția 2020 a premiilor Franco-Germane pentru jurnalism. Libertatea și alte 34 de entitați media au analizat 315.000 de documente confidențiale, printre care rechizitorii, interceptari și e-mailuri legate…

- Comisia pentru bugete a Parlamentului European (BUDG) a dat unda verde, miercuri, pentru sprijinirea cu suma de 585 milioane de euro a refugiatilor aflati in Turcia, Iordania si Liban, in contextul crizei siriene, informeaza un comunicat al legislativului european. Raportul pe aceasta…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca se va lupta pentru a obtine o alocare cat se poate de substanțiala din partea Comisiei Europene, pentru ca urmeaza fazele de negociere. Banii ar urma sa fie folositi pentru revigoararea economiei. ”Este in discuție o propunere a Comisiei, pe care noi o gasim…

- Mai multi eurodeputati romani din primele trei grupuri politice din Parlamentul European au sustinut miercuri raspunsul dat de Uniunea Europeana la criza provocata de COVID-19 si au accentuat, in acelasi timp, importanta reactiei autoritatilor la criza si rolul coordonarii intre statele membre.Cristian…

- Eurodeputati romani din principalele trei grupuri din Parlamentul European cred ca Uniunea Europeana si-a invatat lectia din modul in care a afectat-o pandemia de COVID-19, dar sustin ca banii alocati de Uniunea Europeana pentru descoperirea unui vaccin sau dotarea cu echipamente medicale trebuie…

- Europarlamentarul PNL Cristian Busoi anunta ca Parlamentul European a mobilizat o suma importanta pentru sprijinirea sectorului sanitar in lupta impotriva COVID-19. "Am votat o suma foarte importanta pentru sprijinirea spitalelor și medicilor in lupta impotriva COVID 19. Banii trebuie folosiți rapid,…