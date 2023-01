Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este pregatita pentru un razboi de durata in Ucraina si va sprijini Kievul atat timp cat va fi necesar, a declarat miercuri ministrul de externe suedez Tobias Billstrom, a carui tara asigura presedintia semestriala a Consiliului UE, informeaza Reuters, citata de Agerpres. ”In pofida…

- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a reface stocurile dupa ce au aprovizionat Ucraina, a declarat seful agentiei de aparare a blocului european, care avertizeaza ca Statele Unite s-ar putea sa nu fie intotdeauna capabile sa protejeze Europa de amenintari, relateaza Reuters.…

- Comisia Europeana a propus miercuri confiscarea activelor rusești care au fost inghețate in spațiul comunitar pentru a pedepsi Rusia din cauza razboiului declanșat impotriva Ucrainei și pentru a ajuta Kievul sa iși reconstruiasca țara, relateaza Reuters. Oficiali din Uniunea Europeana, SUA și alte țari…

- O linie de comunicații creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului Moscovei impotriva Ucrainei a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters, relateaza News.az. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus ca Statele…

- Elon Musk, noul proprietar al platformei Twitter si cel mai bogat om din lume, le-a recomandat luni americanilor sa voteze pentru candidatii republicani in alegerile de marti de la jumatatea mandatului (‘midterms’), in numele echilibrului intre puterile executiva si legislativa in Statele Unite, transmit…

- Uniunea Europeana a ajuns joi la un acord privind legea care interzice vanzarile de noi autoturisme echipate cu motoare pe ardere interna incepand din 2035, obiectivul fiind de a accelera trecerea la vehiculele electrice si combaterea schimbarilor climatice, transmite Reuters. Negociatorii din statele…

- Uniunea Europeana i-a indemnat, miercuri, pe miniștrii apararii din blocul comunitar sa coordoneze achizițiile de arme, pentru a obține condiții mai bune de la furnizori, in timp ce incearca sa refaca stocurile epuizate de livrarile catre Ucraina, transmite Reuters. Țarile occidentale vor sa iși refaca…