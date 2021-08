UE va lua măsuri pentru a preveni o nouă criză a migranților veniți din Afganistan -Document Miniștrii de interne din statele membre UE vor adopta marți o declarație comuna prin care se angajeaza sa previna un val de migrație necontrolata dinspre Afganistan, potrivit draftului consultat de Reuters. Documentul consultat de jurnaliști nu conține însa detalii concrete legate de masurile ce vor fi luate la nivelul UE.



Guvernele statelor membre UE nu doresc sa mai repete criza migranților din 2015 care a prins blocul comunitar pe picior greșit, nepregatit și divizat, în timp ce scandalul legat de taberele de refugiați din Grecia a alimentat formațiunile extremiste.



"Bazându-ne… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de interne din statele Uniunii Europene isi vor afirma marti determinarea de a actiona pentru a impiedica migratia necontrolata din Afganistan, conform unui proiect de declaratie consultat luni de agentia Reuters. Guvernele din UE doresc sa evite o repetare a valului haotic de migranti din…

- Grecia nu intenționeaza sa devina poarta de intrare în UE pentru refugiații afgani care fug din calea talibanilor, a transmis marți ministrul migrației Notis Mitarachi, facând apel la o reacție coordonata a blocului comunitar în gestionarea crizei. Grecia a fost deja extrem…

- Uniunea Europeana este pregatita sa furnizeze fonduri suplimentare si ofiteri ai politiei de frontiera pentru a combate valul de migranti masiv dinspre Belarus catre Lituania, indica un proiect de declaratie care va fi dezbatut la reuniunea ministrilor de interne europeni, prevazuta pentru miercuri,…

- Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza cum a fost cea provocata de valul migrator din 2015 si trebuie sa actioneze pentru a opri cat mai multi afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat miercuri ministrul grec al migratiei, Notis Mitarachi, potrivit Reuters. Grecia si…

- Uniunea Europeana a reiterat joi ca gazoductul Nord Stream 2 intre Rusia si Germania 'nu este un proiect de interes comun pentru UE', dar va examina acordul convenit saptamana aceasta intre SUA si Germania, relateaza Reuters. 'Il vom lua in discutie cu statele membre ale UE…

- Ministrii europeni ai Finantelor urmeaza sa aprobe marti planurile de redresare pentru 12 state membre, inclusiv Italia, Spania si Franta, ceea ce va deschide calea pentru prima transa de granturi si imprumuturi din programul UE destinat stimularii investitiilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Uniunea Europeana va infiinta o misiune de instruire militara in Mozambic pentru a veni in ajutorul guvernului confruntat cu o insurgenta islamista in crestere si a proteja civilii, a decis luni blocul, citat de Reuters. Mozambicul, care a solicitat ajutor din partea UE, se confrunta cu o…

- Lituania va propune luni extinderea sanctiunilor Uniunii Europene impuse Belarusului pentru ca permite migrantilor ilegali sa treaca granita in Uniunea Europeana, potrivit unei declaratii a purtatoarei de cuvant a ministerului afacerilor externe de la Vilnius, transmite Reuters. "Vom propune…