Stiri pe aceeasi tema

- Europa va continua sa sprijine Ucraina ''atat timp cat va fi necesar'' in fata Rusiei, a promis presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs rostit marti in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, transmit AFP si DPA.

- Comisia Europeana a organizat o noua discuție pe tema Platformei energetice a UE, care va permite statelor UE sa cumpere gaze in comun, in anul 2023. Discuția s-a purtat la data de 20 decembrie 2022 sub forma unei mese rotunde. Reuniunea a fost deschisa de președinta Ursula von der Leyen și prezidata…

- ”Welcome to Romania! Bun venit in Romania: E.S. Ilham ALIYEV, Presedintele Republicii Azerbaidjan; E.S. Irakli GARIBASHVILI, Prim-ministru Georgia, si E.S. Viktor ORBAN, Prim-ministru, Ungaria”, a scris, vineri seara, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Acesta i-a intampinat la aeroport…

- UE anunta vineri ca ultima serie de sanctiuni vizeaza complexul militaro-industrial rus, persoane si grupuri care ataca civili si rapesc copii in Ucraina, relateaza The Associated Press. Sanctiunile vizeaza 168 de entitati – companii si organizatii de stat – si 12 persoane, precizeaza vicepresedintele…

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a transmis marți, 13 decembrie, intr-o postare pe Facebook, ca „veto-ul Austriei trebuie anulat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”. In acest sens, el a cerut oficial ca instituția condusa de Ursula von der Leyen sa atace in justiție decizia Consiliului…

- Ursula von der Leyen a prezentat la Bruxelles prioritațile Comisiei in privința energiei. Ea a avertizat ca Europa va traversa cea mai dificila iarna, dar țarile europene sunt pregatite sa faca fața greutaților.

- Premierul maghiar ar urma sa vina in Romania, pe 17 decembrie, pentru semnarea unui contract in energie. Alaturi de Viktor Orban vor fi prezenți și Ursula von der Leyen, președintele Comisiei europene, Irakli Garibashvili, premierul Georgiei, și Ilham Aliy, președintele Azerbaidjanului.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat informația Libertatea potrivit careia la ședința de marți seara, 25 octombrie, de la Vila Lac, cu premierul Nicolae Ciuca, s-a convenit sa se elimine anumite proiecte prinse in PNRR si a adaugat ca in acest context spera „sa prindem pentru agricultura, pentru…