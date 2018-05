Uniunea Europeana va lansa din 2019 proiecte-pilot pentru crearea de universitati europene, retele de institutii de invatamant superior care sa permita obtinerea unei diplome combinand studii in mai multe tari din blocul comunitar, au anuntat marti Comisia Europeana si presedintia bulgara a Consiliului UE, relateaza AFP. La capatul unei reuniuni la Bruxelles a celor 28 de ministri ai educatiei, executivul european a anuntat ca vrea "sa lanseze proiecte-pilot in 2019 si in 2020 in cadrul Programului Erasmus +". Punerea deplina in aplicare a initiativei ar urma sa aiba loc in 2021, dupa experienta…