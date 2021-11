UE va introduce o taxă vamală pe emisiile de CO2 pentru unele produse Ursula von der Leyen a anunțat ca UE va introduce o taxa vamala pe emisiile de CO2 pentru anumite produse. Presedinta Comisiei Europene a vorbit marți la summitul COP26 privind schimbarile climatice. Potrivit acesteia, taxa va fi instituita in trei ani. Prin urmare, vor fi taxate emisiile de carbon asociate cu anumite produse fabricate. Ursula von der Leyen a amintit ca UE functioneaza din 2005 o piata de tranzactionare a emisiilor de CO2. In cadrul acesteia circa 11.000 de fabrici si 500 de companii aeriene trebuie sa plateasca pentru fiecare tona de CO2 emisa peste un anumit prag. Taxa vamala… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marti, la summitul COP26 privind schimbarile climatice, ca Uniunea Europeana va institui „in trei ani” o taxa vamala pe CO2, adica taxarea emisiilor de carbon asociate fabricarii unor anumite produse, relateaza agentia EFE.

