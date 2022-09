Stiri pe aceeasi tema

- UE va infiinta o noua banca dedicata dezvoltarii hidrogenului, prin intermediul careia va investi 3 miliarde de euro „pentru construirea viitoarei piete” a acestei energii in plina dezvoltare, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, in discursul sau anual despre starea…

- Uniunea Europeana va constitui ''rezerve strategice'' pentru a evita intreruperile de aprovizionare cu materii prime ''cruciale'' pentru industria sa, in special metale rare si litiu a caror oferta mondiala este controlata in prezent de China, a anuntat presedinta Comisiei Europene,

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, in discursul sau anual privind starea Uniunii Europene sustinut in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, ca Uniunea Europeana doreste includerea Ucrainei in zona europeana de roaming pentru

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeana sa acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face fata consecintelor razboiului.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca ”sanctiunile consolidate si prelungite ale UE impotriva Kremlinului” transmit ”un semnal puternic Moscovei”, acela ca Uniunea ”va mentine presiunea ridicata atat timp cat va fi nevoie”. Detaliile sanctiunilor sunt inca neclare, deoarece…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni un acord cu Azerbaidjanul pentru dublarea "in cativa ani" a importurilor de gaze ale UE din aceasta fosta republica sovietica din Caucazul de Sud, relateaza AFP.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat ieri Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru „intreruperea completa” a gazelor din Rusia. Sefa executivului european a declarat ca Comisia intentioneaza sa anunte planuri de urgenta la nivelul UE, la jumatatea lui iulie, pentru a asigura…

- Uniunea Europeana va inființa o platforma pentru a coordona reconstruirea Ucrainei dupa razboiul cu Rusia, a anunțat luni șefa UE, Ursula von der Leyen. Platforma va analiza necesitațile de investiții, va canaliza resursele și va coordona acțiunile, a declarat Ursula von der Leyen la conferința privind…