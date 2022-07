Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene care nu depind de aprovizionarea cu gaze din Rusia trebuie sa manifeste solidaritate fata de cele care sunt fortate sa faca eforturi pentru a le economisi din cauza riscului iminent de intrerupere a livrarilor, a declarat luni sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru DPA,…

- Reducerea generalizata a consumului in cele 27 state UE nu are mari șanse sa fie aplicata și nici nu ar fi de mare ajutor țarilor care intampina acum probleme, precum Germania, susțin doi experți in energie consultați de Libertatea. Reducerea generalizata propusa de executivul european este de natura…

- In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara…

- "Virusul inca circula, este prevalent in UE si trebuie sa fim pregatiti pentru noi cresteri (ale numarului de infectari) in a doua jumatate a anului sau pentru aparitia unor noi variante ale coronavirusului", a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, Christian Wigand. De aceea, Parlamentul…

- Uniunea Europeana refuza sa plateasca in ruble pentru achizițiile de gaz din Rusia și trebuie sa se pregateasca pentru o intrerupere a livrarilor, au avertizat Comisia Europeana și președinția franceza a Consiliului dupa o reuniune de urgența a miniștrilor Energiei din UE-27 la Bruxelles, potrivit AFP.…

- Spania si Portugalia au ajuns marti la un acord cu Comisia Europeana pentru a putea scadea pretul energiei electrice in peninsula iberica, in virtutea unei derogari care le permite celor doua state sa disocieze pretul electricitatii de cel al gazelor naturale, potrivit AFP. „Am ajuns la un acord politic…

