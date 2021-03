Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a amenintat miercuri ca va inaspri conditiile de export in afara UE al vaccinurilor impotriva COVID-19 in scopul garantarii "reciprocitatii" schimburilor cu tari care sunt ele insele producatoare, relateaza AFP. "Rutele trebuie sa fie deschise in cele doua sensuri (...) Noi exportam…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, ca UE permite exporturile de vaccinuri pentru Covid-19, majoritatea produse de companiile BionTech/Pfizer si Moderna, in timp ce Statele Unite si Marea Britanie au un mecanism de blocare a acestora, transmite Reuters. Citește…

- Comisia Europeana (CE) isi intensifica actiunile de combatere a fraudelor cu vaccinuri impotriva COVID-19 si de tragere la raspundere a celor responsabili, a dat asigurari miercuri Ursula von der Leyen. Cu acest prilej, sefa CE a adresat o intrebare Rusiei.

- De asemenea, AstraZeneca va extide capacitatea de productie din Europa. Grupul anuntase ca va livra UE doar 31 de milioane de doze pana la sfarsitul lui martie - in loc de 80 de milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19, cum prevedea initial. AstraZeneca a sustinut ca nu este obligata contractual…

- Uniunea Europeana a publicat vineri online contractul semnat anul trecut cu executivul european privind precomandarea vaccinului sau anti-COVID-19, sporind astfel presiuni asupra grupului, din cauza uneo importante intarzieri in livrarea vaccinului. Contractul a fost semnat pe 27 august, iar versiunea…

- Un nou acord a fost incheiat intre Pfizer-BioNTech și Uniunea Europeana pentru achiziționarea a inca 300 de milioane de doze de vaccin anti-Covid, anunța Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. „Comisia Europeana le-a propus astazi (vineri) statelor-membre ale UE sa cumpere o cantitate suplimentara…

- Miercuri, 06 ianuarie 2021, Comisia Europeana a luat decizia acordarii autorizatiei conditionate de punere pe piata a celui de-al doilea vaccin impotriva COVID-19. Este vorba despre vaccinul dezvoltat de Moderna, recomandat anterior de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA). Presedinta Comisiei Europene,…

- Comisia Europeana a aprobat primul vaccin impotriva coronavirusului, produs de companiile Pfizer si BioNTech, a anuntat luni seara presedintele institutiei, Ursula von der Leyen. „Astazi, adaugam un alt capitol important in lupta noastra impotriva Covid-19. Am luat decizia de a pune la dispozitia cetatenilor…