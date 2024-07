Taxe vamale Bruxelles-ul pregatește planuri de impunere a taxelor vamale pentru bunurile ieftine cumparate de la comercianții cu amanuntul online chinezi, inclusiv Temu și Shein, in incercarea de a stopa creșterea a ceea ce UE considera a fi articole de calitate inferioara provenind din China. Comisia Europeana va propune, la sfarșitul acestei luni, eliminarea pragului actual de 150 de euro sub care produsele pot fi achiziționate fara taxe vamale, au declarat pentru Financial Times trei persoane informate cu privire la aceasta chestiune. Principalele platforme vizate au fost piețele online din…