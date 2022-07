Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va furniza Ucrainei un ajutor financiar in valoare de 1 miliard de euro pentru a ajuta tara est-europeana sa depaseasca consecintele razboiului, aceasta fiind prima transa dintr-un pachet de 9 miliarde de euro anuntat in luna mai de catre Comisia Europeana, transmit marti AFP si dpa.

- Averi ale unor oligarhi si unor entitati - in valoare de aproximativ 13,8 miliarde de euro - au fost blocate in Uniunea Europeana (UE), in principal in cinci state membre, in baza sanctiunilor impuse Rusiei din cauza Razboiului din Ucraina, anunta marti comisarul european insarcinat cu Justitia, Didier…

- Consiliul si Comisia Europeana au urmat exemplul Parlamentului European si au interzis accesul in sediul lor lobby-stilor companiilor ruse la Bruxelles, pe langa sanctiunile adoptate dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei, au declarat, joi, reprezentantii institutiilor UE, relateaza AFP. Fii…

- Dmitro Kuleba a mulțumit, vineri, Romaniei și ministrului ei de externe, Bogdan Aurescu, pentru sprijinul acordat de țara noastra pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, dupa ce Comisia Europeana a anunțat ca recomanda acordarea acestei țari și Republicii Moldova statutul de țari-candidat pentru…

- Comisia Europeana va finaliza ''saptamana viitoare'' avizul sau cu privire la ambitiile Ucrainei de a obtine statutul de candidat al aderarea la Uniunea Europeana, a anuntat sambata sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, aflata in vizita la Kiev, transmit AFP si dpa, conform AGERPRES.…

- Miniștrii de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra alocarii celei de-a patra tranșe in valoare de 500 de milioane de euro pentru armament Ucrainei. Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a anuntat despre acest lucru in cadrul unui briefing. Acum suma totala pentru furnizarea…

- Razboi in Ucraina, ziua 79. Ucraina va primi un nou ajutor militar din partea Uniunii Europene, cu o valoare de 500 de milioane de euro. Se dau lupte grele la uzina Azolstal, dar forțele ucrainene rezista atacurilor și continua contraofensiva la Harkov. I

- Uniunea Europeana a anuntat ca va acorda o noua finantare umanitara in valoare de 50 de milioane de euro pentru a-i sprijini pe civilii afectati de invazia Rusiei in Ucraina. Reprezentantii UE au anuntat ca noua finantare „va raspunde celor mai presante nevoi umanitare” prin furnizarea de servicii medicale…