- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat, sambata seara, ca romanii vor putea incepand din acest an sa aplice pentru finanțarea unor garduri electrice care sa le protejeze gospodariile de urși.”Implementam anul acesta in premiera pentru Romania un program national de prevenire a conflictelor…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat constructia unui nou sanctuar pentru ursi in Brasov. Potrivit ministrlui, noul sanctuar va fi realizat in urma unui proiect in valoare de 10 milioane de euro din fonduri europene. Costel Alexe, ministrul Mediului, declara ca sanctuarul pentru urși de la Zarnești…

- Avocatul Poporului (AP) solicita informatii autoritatilor competente in legatura cu poluarea aerului in Bucuresti. Avocatul Poporului a anuntat intr-un comunicat de presa ca a deschis dosar si solicita informatii Primariei Municipiului Bucuresti, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,…

- Scandalul poluarii din București este departe de a se fi terminat la polemicile intre ministrul Mediului, primarul Firea și ONG-uri. Avocatul Poporului a primit nu mai puțin de 54 de petiții, prin care era semnalat gradul ridicat de poluare din București, motiv pentru care cere informații pe aceasta…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii municipiilor Brasov, Iasi si Bucuresti care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene. "Primaria Capitalei, avand in vedere ca este astazi in procedura de contencios…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Concluziile…

- Romania se afla in prezent in situatia in care asteapta verdictul in privinta poluarii din Bucuresti, ceea ce inseamna o amenda cuprinsa intre 100.000 si 400.000 de euro pana va reusi sa ajunga sa aiba zile fara depasiri, a anuntat ministrul Mediului, Costel Alexe. "Din pacate, in ultimii…

- Prin fonduri europene, in marile orase din Romania si municipiul Bucuresti, vor fi achizitionate mai multe statii de masurare a calitatii aerului. La Iasi, ministrul Mediului, Costel Alexe, a spus ca situatia cea mai deficitara este in Bucuresti, Brasov si Iasi. Referindu-se punctual, la situatia existenta…