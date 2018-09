Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca uciderea lui Alexander Zakharchenko, liderul rebelilor separatisti din estul Ucrainei este un act &"crud&", menit sa destabilizeze pacea fragila din zona, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Președintele american, Donald Trump, și cancelarul german, Angela Merkel, au purtat luni o discuție telefonica despre relațiile economice dintre Statele Unite și Uniunea Europeana, situația din Siria și problemele din estul Ucrainei, au transmis reprezentanții Casei Albe, relateaza Reuters.In…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi NATO impotriva cultivarii unor legaturi mai stranse cu Ucraina si Georgia, declarand ca o astfel de politica este iresponsabila si ar avea consecinte nespecificate pentru alianta, in timp ce a promis sa reactioneze proportional la asemenea actiuni,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Uniunea Europeana a anuntat, joi, prelungirea pana in ianuarie 2019 a sanctiunilor impuse Rusiei din 2014 ca reactie la ingerintele politice din Ucraina, informeaza site-ul agentiei Associated Press."Consiliul UE a adoptat decizia prin procedura scrisa si (...) in unanimitate", se arata intr-un…

- Liderii statelor membre UE vor extinde, saptamana viitoare, sanctiunile impuse Rusiei in urma interventiei in Ucraina, acestea urmand sa ramana in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, au anuntat mai multi diplomati si oficiali, informeaza site-ul agentiei Reuters,

- Liderii statelor membre UE vor extinde, saptamana viitoare, sanctiunile impuse Rusiei in urma interventiei in Ucraina, acestea urmand sa ramana in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, au anuntat mai multi diplomati si oficiali, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele ucrainean Petro Poroshenko a semnat un ordin pentru a pune in practica o decizie de a extinde sanctiunile asupra companiilor si entitatilor din Rusia, a anuntat Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei, scrie Reuters.