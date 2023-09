Stiri pe aceeasi tema

- „Piețele globale sunt acum inundate de mașini electrice chinezești mai ieftine. Iar prețul lor este menținut scazut in mod artificial”, a afirmat Ursula von der Leyen, miercuri, in discursul despre starea Uniunii Europene, potrivit Politico.Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri deschiderea unei anchete privind subventiile de stat chineze pentru masinile electrice, pentru a apara industria europeana impotriva „preturilor scazute in mod artificial”.

- Parisul face presiuni asupra președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a anunța o noua ancheta impotriva vehiculelor electrice chinezești in discursul sau anual privind starea UE, in ciuda temerilor din intregul bloc ca Beijingul ar putea riposta. De luni de zile, guvernul francez…

- In ultimele luni tot mai multe companii chineze au anunțat lansarea pe noi piețe in Europa, iar la salonul de mobilitate de la Munchen a fost o prezența chineza record. Cota de piața a mașinilor electrice chineze a crescut cu mai mult de 100% in doi ani, iar „greii” industriei europene sunt neliniștiți…

- Producatorii europeni de masini trebuie sa produca vehicule electrice la preturi mai mici pentru a anula pozitia de lider a Chinei in dezvoltarea de modele ieftine si prietenoase pentru consumatori, au declarat directorii de companii prezenti la salonul de mobilitate IAA de la Munchen. Vanzarile de…

- Producatorii auto occidentali, printre care și Renault, sunt ingrijorati de „invazia” de automobile electrice ieftine chineze in Europa, astfel ca joi producatorul francez Renault a anuntat ca vrea sa isi reduca costurile de productie pentru vehiculele sale electrice cu 40%, transmit Reuters și Agerpres.

- Vanzarile de vehicule electrice au crescut puternic in luna mai și reprezinta acum 13,8% din vanzarile europene, fața de mai puțin de 10% in mai 2022. In 2035, UE va pune capat motoarelor cu combustie interna și se va deschide calea vehiculelor electrice. Obiectivul este de a obține o flota neutra din…

- Stellantis, al treilea cel mai mare producator de automobile din lume dupa venituri, va dezvalui in octombrie prima sa masina electrica la pret accesibil fabricata in Europa, transmite CNBC. Noul model Citroen e-C3 va avea o autonomie de 320 de kilometri si o capacitate de "incarcare rapida" de 57 de…