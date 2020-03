Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va debloca un ajutor de urgenta de 170 de milioane de euro pentru a face fata situatiei umanitare din Siria, a declarat miercuri un inalt responsabil european care s-a aflat intr-o vizita la Ankara alaturi de seful diplomatiei UE, Josep Borrell, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell efectueaza o vizita la Ankara marti si miercuri in vederea unor discutiila nivel inalt cu privire la situatia in provincia Idleb, in nord-vestul Siriei, a anuntat Uniunea Europeana (UE), intr-un comunicat, relateaza AFP potrivitInsotit de comisarul…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell se va afla marti si miercuri la Ankara pentru discutii la nivel inalt privind situatia din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, a anuntat Uniunea Europeana intr-un comunicat, informeaza AFP. Insotit de comisarul european pentru gestionarea crizelor Janez Lenarcic,…

- Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, a declarat un inalt oficial turc, in timp ce Ankara a raspuns vineri la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters, conform,...

- Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, a declarat un inalt oficial turc, in timp ce Ankara a raspuns vineri la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters, conform agerpres.ro.…

- Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, a declarat un inalt oficial turc, in timp ce Ankara a raspuns vineri la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters. In cursul noptii, presedintele…

- Rusia a acuzat miercuri Turcia de nerespectarea intelegerilor privind Siria si de agravarea situatiei la Idlib, unde fortele siriene au inregistrat succese in campania impotriva ultimului bastion al insurgentilor, informeaza Reuters. Ofensiva a alimentat violentele in nord-vestul Siriei, la frontiera…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca pana la 250.000 de migranti fug din regiunea Idlib din nord-vestul Siriei spre Turcia, adaugand ca Ankara incearca sa ii impiedice sa treaca frontiera, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Turcia gazduieste circa 3,7 milioane de refugiati…