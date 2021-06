UE va contracta, în iunie, primele împrumuturi pentru finanțarea planului de redresare europeană UE va putea incepe in luna iunie procesul de emitere a datoriilor comune pentru a finanta planul de redresare menit sa depaseasca consecintele economice ale pandemiei de COVID-19, a anuntat luni seara, intr-un comunicat, Consiliul European, transmite AFP. Consiliul European a anuntat ca a primit in mod oficial notificari de aprobare din partea tuturor celor 27, ceea ce permite Comisiei sa se imprumute in numele UE pe pietele de capital. „Planul de redresare, denumit Urmatoarea generatie UE , incepe maine (marti)! Uniunea Europeana este acum in masura sa obtina finantarea necesara”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

