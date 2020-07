Stiri pe aceeasi tema

- Respectarea normelor statului de drept si combaterea coruptiei vor fi conditii pentru alocarea fondurilor europene, inclusiv a celor pentru relansare, afirma Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene, agentia Reuters notand ca avertismentul este adresat mai multor tari UE, inclusiv Romaniei.știre…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au anunțat ca Romania va primi aproape 32 de miliarde de euro, de la Uniunea Europeana, pentru relansarea economica. Insa, acești bani ar putea sa fie mult mai puțini, iar primirea lor ar putea fi condiționata. Presedintia germana a Consiliului…

- Presedintia germana a Consiliului Uniunii Europene va conditiona acordarea fondurilor comunitare destinate relansarii post-pandemie de respectarea normelor statului de drept, conform unui proiect de document obtinut de agentia de presa Reuters, citata de Mediafax.

- Conform acestuia, in noua strategie, "fenomenul coruptiei nu mai reprezinta doar o vulnerabilitate, asa cum era mentionat in strategiile anterioare, ci i-a fost atribuit un grad ridicat de atentie, fiind incadrat in categoria riscurilor de securitate". El precizeaza ca in elaborarea strategiei…

- Polonia se opune propunerii Comisiei Europene de conditionare a accesarii fondurilor europene de situatia statului de drept, intrucat este imposibil de stabilit criterii obiective care sa fie evaluate, a declarat miercuri ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, informeaza agentia DPA. Declaratia…