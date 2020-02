Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor conditiona accesul la finantare in bugetul UE pentru 2021-2027 de respectarea statului de drept, potrivit unui proiect de document pregatit pentru summitul care va avea loc joi la Bruxelles, informeaza Reuters. "Un regim de conditionalitate va fi introdus pentru a aborda deficientele evidente generalizate in ceea ce priveste buna guvernanta a statelor membre cu privire la respectarea statului de drept", se arata in acest proiect de document consultat de Reuters. In document se precizeaza ca va fi la latitudinea Comisiei Europene, Executivul…