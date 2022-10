UE doreste sa modernizeze platile, astfel incat banii sa poata fi transferati dintr-un cont in altul in cateva secunde, la orice ora din zi sau din noapte, in comparatie cu platile existente cu cardul si depozitele directe, care pot dura pana la cateva zile lucratoare. Noile reguli fac parte din politica blocului ”de incurajare a dezvoltarii de solutii de plati competitive in tara si paneuropene”, intr-o regiune in care duoul american Mastercard si Visa domina platile cu amanuntul transfrontaliere. Exista deja infrastructura in zona euro pentru plati instant (PI), dar absorbtia a fost lenta, cu…