- Uniunea Europeana studiaza "soluții practice" pentru a regla disputa cu Ungaria, Polonia și Slovenia, care blocheaza planul european de relansare, dar va "avansa" fara ele daca nu se gasește o soluție, a avertizat miercuri secretarul francez de stat pentru Afaceri Europene, citat…

- ”Asteptam noi propuneri conforme tratatelor UE si concluziilor Consiliului European din iulie, in care bugetul UE a fost aprobat”, a anuntat el la postul public de radio. Proiectul bugetului UE aferent perioadei 2021-2027 - in valoare de 1.100 de euro - include, de asemenea, un plan al unei relansari…

- Bugetul plurianual al Uniunii Europene și Planul de relansare destinat țarilor afectate de criza sanitara au fost blocate luni de veto-ul Budapestei și al Varșoviei la mecanismul ce permite privarea de fonduri europene a țarilor UE acuzate de violare a statului de drept. S-a deschis astfel o criza ce…

- Ungaria si Polonia au blocat prin veto, luni, adoptarea proiectului bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027 si a finantarilor in curs, in cadrul unei reuniuni la nivel de ambasadori, a anuntat presedintia germana a Consiliului European, provovand o criza in UE in toiul celui de-al doilea…

- Guvernele ungar si polonez au criticat joi mecanismul care ar urma sa priveze de fonduri europene tarile care incalca statul de drept, prevazut de acordul provizoriu intre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE, relateaza AFP. Potrivit acordului provizoriu incheiat joi intre…

- Conform noului sondaj Eurobarometru standard publicat vineri, Romania se afla in topul statelor membre, dupa Irlanda (71%), dar la egalitate cu Ungaria si Polonia, in ceea ce priveste procentul respondentilor multumiti de masurile luate de institutiile Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei…