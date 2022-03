Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, urmand a se discuta despre situatia de securitate in contextul razboiului din Ucraina si despre gestionarea fluxului de refugiati.

- Invazia din Ucraina a provocat și o uriașa criza umanitara. Pana acum peste o jumatate de milion de ucraineni și-au parasit locuințele și s-au refugiat in state vecine, majoritatea in Romania, Ungaria și Polonia.

- Comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru afaceri interne, a mers luni in vama Siret din județul Suceava, acolo unde se afla cei mai mulți refugiați care au intrat in Romania. Oficialul a stat de vorba și cu guvernatorul regiunii Cernauți din Ucraina, caruia i-a transmis ca toata Uniunea…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a convocat astazi o ședința de lucru online pentru consolidarea și coordonarea eforturilor autoritaților administrației publice centrale și locale in gestionarea eficienta a fluxului de refugiați in Republica Moldova in contextul razboiului din Ucraina. La ședința au…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat ca vineri noaptea, in cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Suceava la care a participat și secretarul de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, au fost ...

- Maia Sandu cere Parlamentului sa declare STARE DE URGENȚA in Republica Moldova. Țara se pregatește pentru refugiați Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat joi, 24 februarie, dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate, ca Guvernul va cere Parlamentului declararea starii de urgenta…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Uniunea Europeana va susține trei proiecte noi de sprijin pentru R. Moldova, in valoare de 36 milioane de euro, care vor contribui la dezvoltarea comunitaților locale, mass-media și la asigurarea accesului la justiție. Proiectele au fost anunțate astazi, in cadrul unui eveniment festiv, organizat de…