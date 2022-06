Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Energiei din tarile membre UE vor discuta luni optiuni cu privire la o reducere, in comun, a cererii de gaze naturale, intr-un moment in care blocul comunitar se confrunta cu o reducere semnificativa a livrarilor de gaze rusesti si se pregateste pentru noi socuri pe partea de aprovizionare,…

- Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații a participat marți, 14 iunie 2022, la Consiliul ministerial EPSCO – Sectiunea sanatate, care se desfașoara la Luxemburg. Miniștrii sanatații ai statelor membre UE s-au reunit marți, la Luxemburg, pentru a dezbate in Consiliul EPSCO, datele medicale…

- Alexandru Rafila a participat astazi la Consiliul ministerial EPSCO – Sectiunea sanatate, care se desfașoara la Luxemburg. Ministrul Sanatații a discutat și despre posibilitatea „renegocierii contractelor pentru vaccin, pentru a evita risipa și pentru a raspunde nevoilor reale de sanatate publica referitoare…

- Parlamentul European, Comisia Europeana și Consiliul au ajuns joi dimineața la un Acord in ceea ce privește planurile de reaprovizionare a depozitelor de gaz din UE inainte de iarna, a anunțat eurodeputatul PNL Cristian Bușoi, care a condus negocierile in calitate de președinte al Comisiei pentru…

- Comisia Europeana respinge categoric schema propusa de Moscova pentru plata gazului rusesc. Anuntul a venit luni seara de la comisarul pentru energie, Kadri Simson, la finalul intalnirii ministrilor de resort din Uniunea Europeana. Folosirea schemei propuse de Moscova pentru plata in ruble a gazului…

- Comisia Europeana nu are informatii conform carora vreo companie europeana a platit in ruble pentru gazele rusesti, dupa ce Moscova a cerut cumparatorilor straini sa se conformeze mecanismului de convertire a platilor din euro sau dolari in ruble, a declarat luni comisarul pentru energie, Kadri Simson,…

- ”Suntem foarte dependenti de gazul rusesc si cred ca toate sanctiunile care ne-ar afecta mai mult pe noi decat pe rusi nu ar fi bune pentru noi (…) De aceea ne opunem sanctiunilor care vizeaza petrolul si gazele”, a declarat Magnus Brunner reporterilor inaintea reuniunii Eurogrup, la care iau parte…