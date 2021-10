Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1587 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 18 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Germania, 3-Italia, 2-Marea Britanie, 1-Bulgaria, 1-Georgia, 1-Olanda, 1-Romania, 1-Rusia, 1-Turcia, 1-Ucraina,

- Autoritatea de supraveghere in domeniul vaccinurilor din Germania a recomandat vineri vaccinarea impotriva Covid-19 a femeilor insarcinate si a celor care alapteaza, cu un vaccin bazat pe tehnologia ARNm, transmite Reuters.

- Alte 277 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 228 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 12 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Albania, 2-Italia, 2-Romania, 2-Rusia, 1-Germania, 1-Olanda, 1-Suedia, 1-Ucraina.…

- O declaratie comuna, sustinuta de peste 60 de tari, cere ca afganilor si cetatenilor straini care doresc sa paraseasca Afganistanul sa li se permita sa plece, iar aeroporturile si punctele de trecere a frontierei sa ramana deschise, informeaza luni Reuters, care citeaza Departamentul de Stat al SUA.…

- Autoritatile sanitare de la Viena au decis sa recomande a treia doza de vaccin pentru consolidarea imunitatii. Și alte țari au decis ca ar fi nevoie de a treia doza, insa doar pentru anumite categorii de risc, fara ca Agentia Europeana a medicamentului sa faca oficial o recomandare in acest sens deocamdata.…

- Jumatate din populatia Uniunii Europene este vaccinata cu schema completa impotriva COVID-19, arata un bilant AFP realizat in baza informatiilor obtinute din surse oficiale, marti, la ora 11:00 GMT, informeaza Agerpres . Romania a imunizat doar 25% din populatie, fiind pe penultimul loc in randul statelor…

- Mai multe tari din Europa instituie din nou restrictii, dupa creșterea cazurilor Covid. Germania si Franta si-au avertizat cetatenii sa evite calatoriile in Spania, unde rata infectare cu coronavirus a devenit cea mai mare din Europa continentala, lovind puternic sectorului sau turistic la inceputul…