Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul European a convenit, luni, in privinta propunerii Comisiei de a se acorda un ajutor in caz de dezastre in valoare totala de 454,8 milioane euro Romaniei si Italiei pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale in 2022, precum si Turciei in legatura cu cutremurele din februarie…

- Potrivit ultimelor studii, circa 13.5 milioane de oameni din Europa sunt afectați de alergii in acest sezon, din cauza ambroziei. La noi, peste 500.000 de romani se confrunta cu aceeași problema, susține Ministerului Sanatații. Ambrozia poate declașa astmul de doua ori mai des decat alte specii de plante.…

- Comisia Europeana propune un sprijin financiar in valoare de 33,9 milioane euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a oferi asistenta Romaniei in urma daunelor cauzate de o seceta severa in vara anului 2022.”Comisia Europeana propune astazi, 23 august, un sprijin financiar…

