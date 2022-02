Stiri pe aceeasi tema

- „Noi, presedintii statelor membre UE: Republica Bulgaria, Republica Ceha, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Polonia, Republica Slovaca si Republica Sloveniacredem cu tarie ca Ucraina merita sa primeasca imediat o perspectiva de aderare la UE”, se arata in scrisoare.Presedintele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelensky le-a transmis joi seara liderilor UE, intr-o videoconferința organizata in timp ce aceștia erau la Bruxelles la Consiliul European, ca ”e probabil ultima oara cand ma vedeți viu”, transmite publicația Times of Israel, care citeaza surse diplomatice europene.