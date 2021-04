O reglementare care permite sa impuna platformelor retragerea in termen de o ora a mesajelor, fotografiilor si inregistrarilor video online "de natura terorista" a primit miercuri seara unda verde, deschizand calea pentru aplicarea sa anul viitor in UE, noteaza AFP.



La finalul unei dezbateri in Parlamentul European, textul a fost adoptat in a doua lectura fara vot, in absenta oricarui amendament la compromisul gasit in decembrie cu Consiliul, institutie reprezentand statele membre.



"Cu acest regulament vom da o lovitura teroristilor", a declarat comisarul european pentru…